Pnrr: Mim, pagamenti progetti in linea con previsioni

- In relazione a quanto uscito su alcuni organi di stampa, il ministero dell'Istruzione e del Merito (Mim) precisa in una nota che: i dati pubblicati non tengono conto delle disposizioni di pagamento di fine aprile e maggio 2023, perché non ancora registrate sul sistema e non tengono, inoltre, conto dei pagamenti effettuati sui "progetti in essere" del Pnrr, e quindi sul bilancio dello Stato, che, per il ministero dell'Istruzione e del Merito, ammontano a circa 6 miliardi di euro, cifra molto rilevante anche in considerazione del fatto che i "progetti in essere" sono quelli che hanno uno stato di avanzamento maggiore, in quanto autorizzati prima. Le previsioni di spesa del PNRR sono tutte riferite all'intero anno 2023 e, quindi, con proiezioni al 31 dicembre 2023. Il Mim precisa inoltre che la Missione 4 ricomprende sia Istruzione sia Ricerca per un totale di 30,87 miliardi, di cui 17,56 miliardi gestiti dal ministero. Nel periodo novembre-dicembre 2022 sono stati pagati, su sei linee di finanziamento, 1.026.694.871,35 euro. Per il periodo gennaio-dicembre 2023 per tutti gli investimenti Mim le previsioni di spesa sono 2,8 miliardi di euro, e la somma a oggi erogata (gennaio-maggio 2023) è pari a 1.425.809.828,60, comprendendo sia progetti in essere sia progetti nuovi.(Com)