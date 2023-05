Frosinone: omicidio a Cassino, donna uccisa a coltellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omicidio in pieno centro a Cassino, in provincia di Frosinone. Una donna di 34 anni, di origini dominicane, è stata trovata morta questo pomeriggio in un appartamento in via Pascoli. Secondo quanto si apprende, la donna è stata uccisa e sfigurata con diverse coltellate sul collo e sul resto del corpo. A trovare il cadavere sarebbe stato un vicino di casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Cassino e la squadra mobile, insieme al personale del 118. Indagini in corso. (Rer)