Business news: "Cna", modelli Tesla prodotti in Cina sarebbero in vendita in Canada

- I modelli Model Y e Model 3 prodotti in Cina dal colosso statunitense dell'elettromobilità Tesla sarebbero disponibili per la vendita in Canada. È quanto si apprende da una nota pubblicata sul sito web della multinazionale di Elon Musk, secondo cui i modelli in questione sono disponibili per la consegna immediata nella provincia canadese della Columbia Britannica, con codici che ne rivelano lo stabilimento di produzione: la Gigafactory di Tesla a Shanghai. La Model 3 e la Model Y si qualificherebbero per gli incentivi federali di 3.700 dollari erogati in Canada, che, a differenza degli Stati Uniti, non vincola i sussidi per i veicoli elettrici all’ubicazione dell’impianto in cui i mezzi sono stati prodotti. A novembre dello scorso anno, Musk aveva negato l'intenzione di esportare veicoli prodotti in Cina nel mercato statunitense. I rappresentanti di Tesla non hanno sinora commentato l'indiscrezione. (Was)