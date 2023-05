Siria: delegazione saudita arriva a Damasco per discutere riapertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell’Arabia Saudita è arrivata in Siria per discutere della riapertura dell’ambasciata a Damasco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”, spiegando che la delegazione è guidata da Ghazi bin Rafea al Anzi, un funzionario del ministero degli Affari esteri. Durante la visita, Al Anzi ha incontrato l’assistente del ministro degli Esteri siriano, Ayman Sousan, presso la sede del dicastero, il quale ha ribadito “la piena disponibilità a fornire il sostegno necessario per favorire il lavoro della delegazione”. Secondo il quotidiano siriano filogovernativo “Al Watan”, la riapertura dell’ambasciata di Siria a Riad è prevista entro la fine di maggio o l’inizio di giugno 2023. I due Paesi hanno concordato la ripresa della relazioni diplomatiche il mese scorso. Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, si era recato a Damasco 18 aprile, per la prima volta dal 2011, e aveva trasmesso ad Assad i saluti del re, Salman bin Abdulaziz, e del principe ereditario, Mohammed bin Salman. Il 12 aprile, invece, era stato il suo omologo siriano, Faisal Miqdad, ad andare in visita ufficiale a Gedda. Dopo dodici anni di sospensione dalla Lega araba, Damasco è stata reintegrata nel consesso dei 22 stati arabi e il presidente Assad ha partecipato al 32esimo vertice che si è svolto a Gedda il 19 maggio.(Lib)