Lavoro: Urso, smart-working per ripopolare borghi italiani

24 luglio 2021

- "'Lavora nel mondo, vivi in Italia' sarà il nome provvedimento che voglio fare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento. "Col digitale, col lavoro a distanza, se lavoro nella Silicon Valley dove vorrei vivere se non in Italia? Ci consentirà di ripopolare i nostri straordinari borghi", ha spiegato. (Rin)