Pil: Urso, in Italia cresciuto più che in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Lo scenario è che l'Italia in questi primi tre mesi dell'anno è cresciuta in Pil più della media dei Paesi europei. È cresciuta più della media dei Paesi Ocse, è cresciuta più della media dei Paesi G7. In questi tre mesi è cresciuta con il suo 0,35 per cento più degli Stati Uniti, più del Giappone, più della Francia e anche più della Germania, che purtroppo è entrata in recessione". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché occorre una politica industriale". "Non siamo noi un problema per loro. Sono loro che possono diventare un problema per loro. Perché noi abbiamo fatto meglio di loro", ha aggiunto parlando sempre della Germania. (Rin)