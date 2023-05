Pnrr: P. De Luca (Pd), governo responsabile di ritardi, non Corte dei Conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Fitto pensi a lavorare invece di attaccare chi sta semplicemente facendo il proprio dovere rilevando i dati di spesa e avanzamento dei progetti". Lo dichiara Piero De Luca, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e capogruppo Pd in commissione Politiche Ue, il quale spiega: "La Corte dei conti ha semplicemente rilevato che nel 2023 è stato speso solo 1 miliardo del Pnrr su 32 disponibili, confermando i gravi rallentamenti che stiamo denunciando da mesi come Pd. Il Ministro Fitto che fa? Invece di intensificare il lavoro pensa bene di attaccare chi sta semplicemente facendo il proprio dovere, rilevando in modo asettico e tecnico i dati di spesa e avanzamento dei progetti. La colpa non è di chi rileva i ritardi ma di chi questi ritardi li sta producendo per investimenti decisivi in asili, scuole, sanità e ambiente, causando danni enormi al Paese". (Rin)