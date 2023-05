India: domani l'inaugurazione del nuovo parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le anticipazioni della stampa il rituale dello scettro costituirà la prima parte della cerimonia di inaugurazione. Nella seconda fase si prevede la lettura di un discorso del vicepresidente del Consiglio degli Stati, la camera alta, Harivansh Narayan Singh, seguito dalla lettura di messaggi augurali del presidente del Consiglio degli Stati e vicepresidente della Repubblica, Jagdeep Dhankar, e della presidente della Repubblica, Droupadi Murmu. Parlerà anche Modi; il premier, inoltre, presenterà una moneta e un francobollo emessi per l’occasione. Al momento 25 partiti hanno confermato la loro presenza all’evento, alcuni dei quali non fanno parte dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal Partito del popolo indiano (Bjp) di Modi. È il caso del Partito del popolo di Biju (Bjd), del Partito del Congresso della gioventù, del lavoro e dei contadini (Ysrcp), del Partito del Paese telugu (Tdp) e del Partito popolare laico (Jds). Ventuno partiti, invece, non parteciperanno: 19, tra i quali la principale forza di opposizione, il Congresso nazionale indiano (Inc), hanno annunciato il boicottaggio con un comunicato congiunto; altri due si sono aggiunti in seguito. Mayawati, la leader del Partito della società maggioritaria (Bsp), ha detto che non sarà presente a causa di altri impegni, ma ha preso le distanze dal boicottaggio. L’iniziativa è stata presa in dissenso con la scelta del governo di far officiare la cerimonia dal primo ministro invece che dalla presidente della Repubblica. Contro l’esclusione di Murmu un avvocato, Jaya Sukin, ha presentato un’istanza alla Corte suprema, che però non l’ha ammessa. (segue) (Inn)