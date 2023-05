India: domani l'inaugurazione del nuovo parlamento (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione del nuovo parlamento era prevista per il 2022, ovvero per il 75mo anniversario dell’indipendenza dell’India, con l’obiettivo di trasformare l’intera zona entro il 2024, ma il programma ha subito dei ritardi, benché i lavori non si siano fermati nemmeno durante la pandemia di coronavirus, suscitando anche delle controversie. La Corte suprema ha ricevuto diverse petizioni per la sospensione dei lavori, firmate da leader di opposizione e intellettuali, non solo per motivi sanitari, ma anche per i costi elevati. La Corte si è pronunciata contro la sospensione, condizionando l’apertura del cantiere all’autorizzazione dell’Heritage Conservation Committee (Hcc), il comitato per la tutela dei beni culturali. Il 16 settembre 2021 sono stati inaugurati due complessi di uffici della Difesa a Kasturba Gandhi Marg e Africa Avenue. Il 23 giugno 2022 è stata la volta della nuova sede del ministero del Commercio e dell’industria. L’8 settembre 2022 il Rajpath (Viale del re) è stato ridenominato Kartavya Path (Viale del dovere) e una statua di Subhas Chandra Bose, importante figura del movimento di indipendenza, è stata collocata nel baldacchino dietro alla Porta dell’India. (segue) (Inn)