Tim: Labriola, dialogo tra generazioni leva fondamentale

- "Il dialogo tra le generazioni è una leva importante in ogni ambito e occorre agevolarlo per creare nuove opportunità". Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, al Festival dell'Economia di Trento. "Tim - ha aggiunto - è un’azienda multigenerazionale in cui coesistono le necessità dei 25-35enni e quelle dei 55enni. Serve dialogo per comprendere le rispettive differenze di approccio e scale di valori, agendo di conseguenza anche a livello organizzativo e sindacale".(Rin)