Autonomia: Fontana, se oggi possiamo parlarne concretamente merito di Maroni e referendum

- Con il referendum sull'autonomia "Roberto Maroni ha dimostrato coraggio e fiuto politico perché aveva capito che era giunto il momento di fare esprimere i cittadini che volevano andare in quella direzione. Se oggi possiamo andare concretamente in quella direzione lo dobbiamo a Roberto e al referendum". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento dal palco del premio Rosa Camuna, in corso a Palazzo Lombardia, commentando il riconoscimento alla memoria attribuito al suo predecessore ed ex ministro dell'interno Roberto Maroni. "Roberto Maroni - ha spiegato Fontana - è stato un grande servitore delle istituzioni, una persona che in tutti i ruoli che ha svolto, da consigliere comunale a ministro a Presidente della Regione, ha sempre avuto presente il doversi rivolgere e seguire gli interessi della gente, ha sempre avuto un rapporto eccezionale con le persone che si rivolgevano a lui. E aveva sempre una risposta a tutte le persone che chiedevano aiuto alle istituzioni". (Rem)