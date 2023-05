Business news: Meta avvia un terzo round di licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la società statunitense proprietaria delle piattaforme Facebook e Instagram, ha dato il via ad un terzo round di licenziamenti, nel quadro del piano di taglio dei costi annunciato dall’azienda negli ultimi mesi. Dopo un primo giro di licenziamenti nel novembre del 2022, che ha colpito circa 11 mila dipendenti, Meta ha avviato un nuovo round di tagli al personale il mese scorso, che insieme a quello attualmente in corso dovrebbe colpire circa 10 mila lavoratori. Le unità più interessate dai tagli sono questa volta quelle relative alla gestione degli utenti, al marketing, alle risorse umane e all’ingegneria: molti dipendenti hanno pubblicato messaggi su Linkedin, annunciando il loro licenziamento. (Was)