Business news: Sri Lanka, colosso cinese Sinopec firma accordo per accedere a mercato carburanti

- Il colosso del petrolio cinese Sinopec ha stipulato un contratto con lo Sri Lanka per accedere al mercato dei carburanti di quel Paese. A quanto si apprende da un comunicato diramato dall'ufficio di presidenza di Colombo, alla raffineria cinese sarà garantita una licenza di 20 anni per gestire 150 stazioni di rifornimento nel Paese, con la facoltà di investire in altre 50 pompe di benzina. Sinopec potrà avviare le operazioni entro 45 giorni dall'ottenimento della licenza. Il segretario del ministero dell'Energia, Mpduk Mapa Pathirana, e l'amministratore delegato del dipartimento di produzione e marketing di Sinopec, Chen Chengmin, hanno siglato l'accordo presso il segretariato presidenziale di Colombo alla presenza del capo di Stato, Ranil Wickremesinghe. (Inn)