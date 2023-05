Lavoro: Nonna Roma, in 15 mila in piazza per difendere il reddito minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in 15 mila persone sono scese in piazza a Roma "per rivendicare casa, reddito e salario. Contro i contenuti del Dl Lavoro, che escludono dal sostegno al reddito migliaia di famiglie e liberalizzano voucher e contratti a termine". E' quanto si legge in una nota di Nonna Roma. "In testa i beneficiari dell'attuale reddito di cittadinanza, che, con le nuove regole, temono di perderlo e di trovarsi senza un sostegno e una alternativa - spiega l'associazione -. Dietro tutte le associazioni, gli spazi sociali, i sindacati e le tante realtà che in questi mesi hanno dato vita alla campagna 'Ci vuole un reddito'. In Italia - prosegue - sono 14,9 milioni le persone che hanno difficoltà ad accedere ai beni primari e 5,6 le persone in povertà assoluta. Davanti a questi dati terribili, il governo, invece di ampliare gli strumenti di welfare esistenti, decide di eliminare l'unico strumento di sostegno al reddito finora introdotto nel nostro Paese". (segue) (Com)