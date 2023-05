Lavoro: Nonna Roma, in 15 mila in piazza per difendere il reddito minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza oggi "ci sono le persone che ogni giorno portano avanti il Paese lavorando nei bar e nei ristoranti, nei magazzini e nelle fabbriche, in cambio di paghe da fame e nessun diritto - sottolinea Nonna Roma -. Ci sono le persone che questo governo fa sentire in colpa perché non sono riuscite a trovare lavoro. Ci sono quelli che non sanno come fare a pagare l'affitto con un'inflazione che cresce e sussidi che si azzerano". Le centinaia di associazioni e le migliaia di persone presenti oggi a Roma e provenienti da tutta Italia "chiedono al governo di fermarsi" spiega Alberto Campailla, presidente dell'associazione "perché le misure messe in campo nel Dl Lavoro rischiano di impoverire ulteriormente il nostro Paese. Non ci fermeremo finché non verremo ascoltati. Le nostre iniziative continueranno anche nelle prossime settimane", aggiunge. "Una piazza plurale che ribadisce a una voce che non ci si ferma qui - conclude -. Che la mobilitazione proseguirà anche in sede di conversione del dl lavoro e che questa giornata è solo la prima tappa di una ferma opposizione all'attacco che questo governo sta facendo contro le fasce più deboli della popolazione. Questo governo ci attacca, non staremo a guardare". (Com)