Auto: Urso, verso Piano anche con risorse Pnrr, incentivare investimenti in Italia

24 luglio 2021

- "Stiamo pensando ad un Piano auto anche con risorse del Pnrr". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché occorre una politica industriale". "L'80 per cento degli incentivi per le auto in questi anni sono andati all'estero" e dunque "occorre convincere chi può ad investire di più in Italia", ha aggiunto. (Rin)