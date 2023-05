Industria: Urso, in Italia manca politica da conclusione Trattato Maastricht

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "L'Italia manca di una politica industriale da quando si è concluso il Trattato Maastricht, perché dopo aver vinto la sfida epocale del Novecento contro il sistema comunista, si erano illusi tutti che le forze di mercato da sole potessero portare diritti sociali, politici, religiosi e della persona anche in altri continenti. Sembrava possibile. Oggi tutti ci rendiamo conto che così non è". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché occorre una politica industriale". "Cina e Russia hanno raccolto, con modelli diversi, la sfida e si sono contrapposti", ha aggiunto. (Rin)