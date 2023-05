Imprese: Tellini (Intesa Sanpaolo), design chiave per economia circolare, per Italia è strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa "si sta costruendo un nuovo modello economico-produttivo basato dell’economia circolare e il design è la chiave per la transizione dall’attuale modello lineare basato sulla logica ‘take, use and dispose’, vale a dire prendi, utilizza e smaltisci". Lo ha sottolineato il Responsabile Circular Economy del Gruppo Intesa Sanpaolo, Massimiano Tellini, nel suo intervento al Festival dell’Economia di Trento durante l’incontro "L’economia circolare nuova frontiera della competitività italiana". Tellini ha evidenziato che l’Unione Europea "ha capito quanto sia fondamentale ripensare a monte in chiave circolare e quindi rigenerativa tutto ciò che produciamo, andando oltre la sostenibilità". (segue) (Com)