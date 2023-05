Imprese: Tellini (Intesa Sanpaolo), design chiave per economia circolare, per Italia è strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripensare e quindi ridisegnare processi e prodotti è possibile grazie al re-design, come già avviene in diversi settori, ad esempio nell’edilizia più evoluta, con nuove costruzioni che diventeranno sempre più circolari non solo per quanto riguarda l’autonomia energetica, ma anche nell’utilizzo di materiali che un domani potranno essere totalmente riutilizzati e non smaltiti come rifiuti - ha aggiunto Tellini, osservando come in questo contesto l’Italia, "che è il campione mondiale riconosciuto del design, ha un vantaggio competitivo enorme e può divenire economicamente e geopoliticamente strategica per la transizione continentale verso l’economia circolare”. (Com)