Roma: presidente Municipio VIII, governo stanzi fondi necessari per centri estivi

- Per quanto riguarda le risorse per i centri estivi di Roma "per noi Municipi la coperta è sempre più corta. Quest'estate i bambini con disabilità rischiano di rimanere a casa. Il governo stanzi dei fondi e Roma Capitale intervenga urgentemente". Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Lavoriamo da tempo e con preoccupazione sull'organizzazione dei centri estivi in tutta Roma perché l'inclusione parte dalla scuola, dal garantire l'accoglienza di tutti e tutte - spiega -. Quest'anno le risorse disponibili non basteranno a poter garantire la presenza dei bambini e bambine con disabilità e alle fasce socialmente fragili, a meno di interventi urgentissimi per maggiori risorse economiche su questo tema". (segue) (Com)