Roma: presidente Municipio VIII, governo stanzi fondi necessari per centri estivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "deve avere riconosciute risorse nazionali ben maggiori alle attuali su infanzia e adolescenza e al contempo chiediamo a tutta la giunta di dare un segnale forte a tutela di un diritto ineludibile di inclusività - prosegue Ciaccheri -. A livello municipale con gli spazi educativi integrati abbiamo costruito un modello che proprio nell'inclusivitá e nel sostegno a tutte le fragilità vede il suo fondamento e che in un'ottica di decentramento andrà potenziato. Quando ci si trova davanti a una diminuzione delle risorse disponibili, è nostro dovere individuare e soddisfare sempre prima i bisogni - conclude -, non diminuendo le tutele per chi soffre già situazioni di disagio. Questa deve essere la priorità per una città inclusiva, partecipata e che non lascia a casa nessuno". (Com)