Industria: Urso, in Italia serve politica contro sfida sistemica di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Serve una politica industriale assertiva come quella degli Stati Uniti, non per contrapporci all'America, ma per una nostra politica che sia capace di raccogliere la sfida sistemica della Cina". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché occorre una politica industriale". (Rin)