Imprese: Tellini (Intesa Sanpaolo), ridisegnare sistema industriale con economia circolare

- Intesa Sanpaolo "è in prima linea nel supporto all’economia circolare, che mira a slegare lo sviluppo economico dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale". A dirlo è il Responsabile Circular Economy del Gruppo Intesa Sanpaolo, Massimiano Tellini, nel suo intervento al Festival dell’Economia di Trento durante l’incontro "L’economia circolare nuova frontiera della competitività italiana". La Banca "supporta le aziende che adottano la circular economy con modalità innovative, attraverso la consulenza altamente specializzata del Ce Lab nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo Innovation Center e Cariplo Factory, e concedendo le migliori condizioni di accesso al credito con plafond dedicati di grande rilevanza, 8 miliardi di euro solo nell’arco del piano d’impresa 2022-2025" ha spiegato Tellini, concludendo che "già dal 2015 Intesa Sanpaolo è il primo financial services global partner della Fondazione Ellen MacArthur, organizzazione leader a livello mondiale nell’accelerazione della circular economy”. (Com)