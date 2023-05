Roma: da lunedì al via lavori notturni di rifacimento stradale con fondi Giubilari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno lunedì i lavori notturni di riqualificazione della pavimentazione stradale a Roma che interesseranno via Trionfale, via Trionfale Nuova, via della Camilluccia, e la tangenziale est, da via della Batteria Nomentana a Largo Settimio Passamonti. Complessivamente saranno risanati oltre 19 chilometri con un importo di 8,7 milioni di euro. Contestualmente sarà avviato anche il cantiere su via Braccianese che porterà alla completa riqualificazione di 21 chilometri grazie a un finanziamento di 5,3 milioni. I lavori saranno eseguiti da Anas grazie a un finanziamento complessivo di 40 milioni provenienti da fondi giubilari. E' quanto si legge in una nota. "Diamo avvio alla prima tranche di lavori che grazie ai fondi del Giubileo ci permetteranno di proseguire nell'opera di riqualificazione delle grandi arterie romane, per rendere le nostre strade sempre più sicure", spiega l'assessora capitolina ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini. "Dal 29 partiamo nel quadrante nord e dentro Roma e ringrazio per la collaborazione i presidenti dei Municipi interessati: Lorenza Bonaccorsi, Francesca Del Bello, Marco Della Porta e Massimiliano Umberti", aggiunge. (segue) (Com)