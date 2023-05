Roma: da lunedì al via lavori notturni di rifacimento stradale con fondi Giubilari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nello stesso giorno con la via Braccianese, che nella prima tratta ricade nel territorio del Municipio XV, iniziamo ad allargare il perimetro dei lavori anche nelle vie di penetrazione in città - sottolinea Segnalini -. Già da questa notte il dipartimento Csimu ha seguito un lavoro di manutenzione ordinaria in preparazione ai lavori di Anas, nel tratto di via Cassia all'altezza via Andreassi, fino all'incrocio con la Braccianese bis. Con il presidente Torquati, che ringrazio, abbiamo voluto dare un forte impulso per avviare nel più breve tempo possibile la riqualificazione di via Braccianese, una strada ad alta percorrenza che necessita di un intervento importante. Un ringraziamento - conclude - anche alla delegata di Città Metropolitana Manuela Chioccia". I lavori riguarderanno il rifacimento profondo della pavimentazione e in particolare nelle tratte più danneggiate sarà realizzata una riqualificazione profonda. Inoltre, sarà effettua la pulizia delle caditoie e lo sfalcio del verde. (Com)