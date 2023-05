Golden power: Urso, usato tante volte per prescrivere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'ipotesi che il governo eserciti il Golden power su Pirelli "non anticipo mai le decisioni, anche perché non competono soltanto a me". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Festival dell'economia di Trento sul tema "Perché occorre una politica industriale". Il governo sin dall'inizio "lo ha utilizzato tante volte, quasi sempre per prescrivere" ponendo dunque condizioni, "solo in un caso, mi sembra fosse un'impresa italiana, abbiamo vietato un'operazione", ha chiarito Urso. Con prescrizione non si intende "protezionismo", ma una questione "di sicurezza, protezionismo è terminologia vecchia, che riguarda un'altra epoca", ha infine puntualizzato. (Rin)