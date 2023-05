Trasporti: Lucente, intervento rapido per risolvere criticità per frana Fiumelatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’evolversi della situazione dei trasporti nella zona colpita dalla frana in località Fiumelatte, interviene l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, che oggi ha presieduto una riunione operativa con le autorità del territorio, istituzioni e i rappresentanti di Trenord. “Regione Lombardia sin dal primo giorno segue costantemente l’evolversi della situazione in merito alla frana in località Fiumelatte, con contatti periodici con gli operatori sul territorio – commenta Lucente -. Proprio per risolvere le criticità emerse in merito ai trasporti e alla mobilità, oggi ho convocato una riunione alla quale, oltre alla Prefettura e ai Comuni interessati, hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Lecco e di Trenord, l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, il sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Abbiamo condiviso un percorso per rendere più agevoli possibili gli spostamenti degli utenti, tenuto conto delle difficoltà del momento. Abbiamo deciso di mantenere i servizi viabilistici già in essere e di aggiungere quelli relativi al trasporto su lago. Già da lunedì prossimo, poi, saranno operativi i nuovi orari dei trasporti. Sarà compito di Regione Lombardia, da ora in poi, fornire ogni dettagliata comunicazione in merito al rispristino di servizi; le Amministrazioni locali dovranno darne comunicazione tempestiva ai cittadini. Voglio inoltre ringraziare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del ministro Salvini che è intervenuto prontamente, con un servizio aggiuntivo treno-battello”. “È questo il modus operandi giusto: la sinergia tra enti territoriali ed istituzioni regionali e centrali deve permettere di individuare collegialmente soluzioni e strategie per rispondere in maniera celere e concreta alle esigenze della cittadinanza. Risolvendo nel più breve tempo possibile le difficoltà legate alla viabilità e al ripristino delle opere infrastrutturali. Regione Lombardia c’è e continuerà ad esserci” ha concluso l’assessore regionale Lucente. (Rem)