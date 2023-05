Latina: precipita con il parapendio a Roccasecca dei Volsci, ferita donna romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è precipitata questa mattina, poco dopo essersi lanciata con il parapendio a Roccasecca dei Volsci.Sul posto sono intervenuti gli uomini del corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico del Lazio. I soccorsi sono avvenuti in una zona impervia, ad 1 km circa dalla piazzola di lancio. Nonostante l'allarme, dato da un altro parapendista, non fosse corredato delle coordinate dell'incidente, si è riusciti a individuare il punto e a raggiungerlo con l'eliambulanza della Regione Lazio con un tecnico di elisoccorso a bordo. Tramite verricello si è proceduto alla messa in sicurezza dell'infortunata, che ha riportato una sospetta frattura a una gamba, e all'immediata evacuazione. Sul posto è intervenuta una squadra di terra a supporto del tecnico a bordo dell'elicottero. L'infortunata, di origini romane, è stata trasportata all'ospedale S.M.Goretti di Latina. (Rer)