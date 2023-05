© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evasione fiscale "è una tassa occulta che ogni giorno grava su tutti i cittadini che operano fedelmente. Non dobbiamo recuperare l'evasione, ma far sì che non ci sia evasione". Lo ha detto Ernesto Maria Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle entrate, al Festival dell'economia di Trento. (Rin)