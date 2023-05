India: domani l'inaugurazione del nuovo parlamento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo parlamento ha un costo stimato in 9,71 miliardi di rupie (oltre 108 milioni di euro) e la sua realizzazione ha coinvolto 2.000 lavoratori in modo diretto e altri 9.000 indirettamente. Gli interventi del progetto complessivo costeranno 200 miliardi di rupie (più di 2,2 miliardi di euro), mentre il costo del masterplan, l’ipotesi di pianificazione del territorio, è di quasi 2,3 miliardi di rupie. Il compito di ripensare l’area è stato assegnato allo studio di architettura Hcp Design Planning and Management, di Ahmedabad, già coinvolto nel progetto di sviluppo del lungofiume del Sabarmati nella città del Gujarat e nella realizzazione della nuova sede del Partito del popolo indiano a Nuova Delhi. Il governo aveva precedentemente avuto interlocuzioni con 15 studi interessati all’opera urbanistica e ricevuto 24 proposte. (Inn)