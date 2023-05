Libano-Francia: patriarca Rai il 30 maggio a Parigi, previsto incontro con Macron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, Bechara Rai, si recherà in visita a Parigi il prossimo 30 maggio, dove alle ore 16 è previsto un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron. Lo ha riferito il servizio stampa del patriarcato maronita, secondo il quale Macron ha “invitato ufficialmente” il patriarca “nell’ambito degli sforzi compiuti dalla Francia per il Libano e i libanesi”. Il Paese dei cedri è senza un presidente dallo scorso 31 ottobre, giorno in cui è scaduto il mandato dell’ex capo dello Stato Michel Aoun. Nonostante siano state organizzate undici sessioni elettorali, i deputati libanesi non hanno trovato un accordo per eleggere un suo successore, in un momento critico per il Paese dei cedri, che dal 2019 è sprofondato in una grave crisi economica. (segue) (Lib)