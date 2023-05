Libano-Francia: patriarca Rai il 30 maggio a Parigi, previsto incontro con Macron (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stallo politico-istituzionale che ha colpito il Paese da circa sei mesi sta bloccando anche il piano di riforme tanto atteso dalla comunità internazionale volto a sbloccare alcuni aiuti finanziari. In Libano, le forze politiche vedono da un lato lo schieramento del tandem sciita (costituito dal partito filo-iraniano Hezbollah e dal movimento Amal, a cui appartiene il presidente del Parlamento) che sostiene la candidatura del leader maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh, che sta tentando di raccogliere i 65 voti necessari per ottenere la maggioranza assoluta, in vista della scadenza del 15 giugno annunciata in precedenza da Berri. Dall'altro, il partito di opposizione del Libano Kataeb, a maggioranza cristiano-maronita, e le due principali formazioni cristiane, ovvero la Corrente patriottica libera (Cpl), fondata dall'ex presidente Michel Aoun, e le Forze libanesi (Fl), partito di opposizione presieduto dal leader maronita Samir Geagea, che non hanno ancora raggiunto un accordo sul candidato da presentare alle elezioni. (segue) (Lib)