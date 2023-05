Libano-Francia: patriarca Rai il 30 maggio a Parigi, previsto incontro con Macron (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso febbraio, rappresentanti delle diplomazie di Arabia Saudita, Qatar, Egitto, Francia e Stati Uniti si erano riuniti a Parigi per concordare un candidato di riferimento che raccogliesse i consensi di gran parte dei partiti libanesi. La Francia, che sostiene Frangieh, aveva proposto un compromesso, per ottenere il favore dell’Arabia Saudita. La proposta francese prevedeva quindi la nomina di Frangieh come presidente della Repubblica e di Nawaf Salam, candidato sostenuto da Riad, come primo ministro. Tuttavia, l’Arabia Saudita aveva rifiutato il compromesso. (Lib)