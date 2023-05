Rai: membri Pd Vigilanza, Petrecca riferisca subito in Commissione su diretta comizio centrodestra da Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto ieri sera è preoccupante. Rainews24 ha trasmesso da Catania il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Sicilia. E le altre amministrative? Le altre città? Chiediamo che il direttore di Rainews24 Paolo Petrecca venga immediatamente a riferire in commissione. La Tv All news pubblica non deve e non può in alcun modo essere la Tv di regime, bensì deve rimanere servizio pubblico di tutta la collettività e quindi deve rispettare la par condicio e il pluralismo dell’informazione di tutte le forze politiche". Lo dichiarano in una nota i componenti Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai.(Com)