Maltempo: Bonaccini (E-R), danni a impiantistica sportiva pari a 30 milioni di euro

18 ottobre 2021

- "Da una prima stima, ammontano già a 30 milioni di euro i danni all’impiantistica sportiva nelle zone colpite dall’alluvione. Sulle misure che servono, ci siamo confrontati ieri con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, che ho incontrato in Regione". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "Cinque milioni di euro sono già stati stanziati dal governo, si valuterà il ricorso a fondi comunitari dedicati all’emergenza, a finanziamenti concessi dall’Istituto per il Credito sportivo a zero tassi di interesse e all’incentivazione Sport Bonus per i privati, che avrebbero sgravi fiscali", conclude.(Rin)