Lazio: assessore Enti locali, sviluppo Tuscia al centro di azione della Giunta Rocca

- Lo sviluppo della Tuscia, nel Lazio, "è al centro dell'azione della Giunta guidata da Francesco Rocca". Lo afferma in una nota l'assessore agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti. "Oggi con il presidente della provincia Alessandro Romoli e con i sindaci del viterbese abbiamo svolto un proficuo incontro che sono certa porterà a una sinergia tra istituzioni capace di generare benefici per il territorio - spiega -. Con i sindaci abbiamo parlato delle principali criticità dei Comuni che chiedono sicurezza, valorizzazione dei beni culturali, infrastrutture e semplificazione amministrativa. Bisogna fare fronte comune - sottolinea - per mettere in campo piani strategici integrati rivolti a tutto il territorio provinciale e, per contrastare lo spopolamento, rivitalizzare le economie locali mettendo al centro la montagna e le aree interne. Desidero inoltre rivolgere la mia gratitudine agli uomini e alle donne della polizia locale che oggi abbiamo celebrato al Palazzo della Provincia". (segue) (Com)