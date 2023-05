Ucraina: a Milano un centinaio di persone a presidio contro invio armi - Foto 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un centinaio di persone si sono radunate oggi pomeriggio alle 15 a Milano in Largo Cairoli, per un presidio contro la guerra in Ucraina e per chiedere l’istituzione di un referendum contro l’invio delle armi. L’iniziativa è promossa da Coordinamento per la Pace - Milano. Oltre a diverse associazioni pacifiste, sono presenti militanti ed esponenti del Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo e Partito Comunista. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)