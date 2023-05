Milano: Comazzi, Regione pronta a intervenire per salvare glicine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato il primo a segnalare la quesitone dell'abbattimento del glicine del Circolo Combattenti e sono lieto di vedere come questa causa abbia ricevuto così tanto sostegno sia dai cittadini sia dalle autorità. Il glicine è un simbolo indelebile della città che non può e non deve andare perduto. Se il Comune vorrà condannare questa meravigliosa pianta, emblema della storia e della cultura di Milano, Regione Lombardia sarà pronta a fare di tutto per salvarla". Lo afferma in una nota l'assessore regionale al Territorio e sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. (Com)