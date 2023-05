Università: Bernini, da Cei moltissimo aiuto su target posti letto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha saputo distinguersi nel panorama nazionale ed internazionale per aver interpretato brillantemente i principi della corretta informazione" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Con il Pnrr "ci si aspetta da noi che da oggi al 2026" si facciano "altri 60 mila" posti letto per gli studenti ,"è un'impresa titanica, qui il tema è tecnico". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, al Festival dell'economia di Trento. "Abbiamo chiesto aiuto, è un problema che non possiamo risolvere da soli", e dunque è stato domandato il sostegno "a chi ha immobili dismessi, che possano essere riconvertiti a pubblica utilità, di metterli a disposizione", ha spiegato per poi chiarire di aver "chiesto anche alla Cei, il cardinale Zuppi ci ha aiutato moltissimo" a raggiungere uno dei target, ha concluso Bernini.(Rin)