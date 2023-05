Ricerca: Bernini, pacchetto "attrattività-retention" per rientro cervelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per favorire il rientro dei cervelli "abbiamo creato un pacchetto 'attrattività-retention', creiamo gruppi di lavoro a termine per portare a caso il risultato. E' un gruppo che monitora continuativamente la situazione di quanti ricercatori, anche stranieri, stanno arrivando" anche grazie ai "nuovi Centri di filiera. Poi a noi la sfida di farli restare". Lo ha detto Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, al Festival dell'economia di Trento. E per farli restare si farà leva su "sgravi fiscali, contributi, un pacchetto previdenziale di supporto: sono misure che fanno la differenza", ha spiegato. (Rin)