Ucraina: consigliere presidenziale, operazioni preliminari per controffensiva già iniziate

- Le operazioni preliminari per preparare una controffensiva ucraina contro le forze russe sono già iniziate. Lo ha detto il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak in un’intervista al quotidiano “The Guardian”. “E’ un procedimento complicato, non è una questione di un giorno o di una certa data o di una certa ora”, ha spiegato. Malgrado ciò, “alcune iniziative stanno già avvenendo, come la distruzione delle linee di rifornimento o dei depositi nelle retrovie”, ha continuato Podolyak. “L’intensità sta aumentando ma ci vorrà un lungo periodo di tempo”, ha aggiunto il consigliere. Man mano che la controffensiva guadagnerà slancio, ha affermato Podolyak, aumenteranno anche le incursioni di gruppi di ribelli russi come quella avvenuta giorni fa nella regione russa di Belgorod. (Rel)