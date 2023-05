Russia-Giappone: Mosca, reagiremo a nuove sanzioni da parte di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta valutando il possibile impatto delle nuove sanzioni giapponesi sulla sicurezza nazionale e sull’economia e reagirà di conseguenza. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo in una nota. “Abbiamo posto attenzione sul 20mo pacchetto di sanzioni del governo di Fumio Kishida contro la Russia, pubblicato il 26 maggio”, ha comunicato il dicastero russo. “Sembra che Tokyo sia decisa a diventare leader nelle sanzioni antirusse”, si legge. “In ogni caso – ha proseguito il ministero di Mosca – queste azioni illegittime non resteranno senza una risposta”. Il Giappone ha reso noto ieri che imporrà nuove sanzioni contro la Russia dopo che il G7, riunitosi a Tokyo lo scorso fine settimana, ha deciso di inasprire le misure punitive per l’invasione dell’Ucraina. Il Giappone ha anche condannato il “ricatto nucleare” rappresentato dallo schieramento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia. Il ministero degli Esteri di Mosca ha invitato Tokyo a “mostrare una simile preoccupazione a proposito delle armi nucleari statunitensi già schierate in Europa”. (Rum)