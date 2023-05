Strage Georgofili: Sangiuliano, Stato dimostra di essere più forte della mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la strage dei Georgofili lo Stato dimostrò di essere più forte della mafia. Come ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: 'Il popolo seppe reagire dimostrando la forza della legalità e la solidità delle istituzioni'". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ricordando l’attentato del 27 maggio del 1993 in via dei Georgofili a Firenze, che provocò 5 morti, numerosi feriti e notevoli danni al patrimonio culturale. "La strage fu progettata e organizzata da Cosa nostra per costringere lo Stato a scendere a patti. Lo Stato non ha ceduto, ci sono tante donne e uomini che hanno lavorato alla ricerca della verità", ha concluso il ministro Sangiuliano che, lo scorso 21 gennaio, a margine della presentazione del restauro delle Reali Poste agli Uffizi, ha voluto rendere omaggio alle vittime deponendo un mazzo di rose rosse nel luogo dell’attentato. (Rin)