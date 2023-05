Torino: Gribaudo (Pd), oggi in piazza per difendere e sostenere sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condizione della sanità pubblica in Piemonte è drammatica. Mancano 9 mila operatori, secondo le stime dei sindacati, delle associazioni e degli ordini professionali. Il piano di rientro di Cirio ha avuto conseguenze disastrose". Lo afferma Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd, presente alla manifestazione di Torino. "Oggi in piazza tantissime persone per sostenere la resistenza di chi lavora nella sanità pubblica, completamente dimenticato dalla Regione. Si va sempre di più verso una privatizzazione del servizio - spiega - e questo crea uno squilibrio enorme nella società con la negazione del diritto alle cure accessibili per tutti e tutte". Per Gribaudo, "la sanità pubblica è un diritto garantito dalla Costituzione. La Regione ha 130 milioni a disposizione che non spende. Sulla pianificazione, insomma, tante parole e zero fatti. D'altronde il meccanismo è semplice: dequalificare il pubblico per favorire il privato. Un andazzo inaccettabile che, purtroppo, vediamo anche nelle intenzioni del governo centrale. Supportare questa manifestazione, composta da operatori sanitari e utenti, è importante e significative".(Rin)