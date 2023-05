Lazio: assessore Politiche abitative, prosegue assegnazione fondi a Comuni contro caro affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'iter di assegnazione dei contributi ai Comuni del Lazio per combattere il caro affitti. Un totale di 32 milioni di euro in contributi integrativi in favore di conduttori di alloggi per il pagamento dei canoni di locazione. È l'importo previsto dalla Regione Lazio in favore di titolari di contratti di locazione di immobili di proprietà privata che rispondano ai requisiti richiesti dai bandi emanati dai comuni stessi. Un totale di 16 milioni di questi sono stati già assegnati a Roma Capitale, mentre la rimanenza dell'importo, pari a circa 17 milioni, è destinata agli altri comuni della Regione che, negli ultimi mesi, stanno chiudendo le rendicontazioni. Per loro, al momento, sono stati erogati circa 3,5 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)