Lazio: assessore Politiche abitative, prosegue assegnazione fondi a Comuni contro caro affitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sostegno concreto ai cittadini che non sono proprietari di casa e hanno serie difficoltà a fronteggiare il caro affitti nelle province del Lazio", afferma l'assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "Nei prossimi mesi la direzione regionale liquiderà i restanti 12,7 milioni di euro ai Comuni, dopo aver ricevuto la rendicontazione dei finanziamenti previsti - aggiunge -. Si tratta di un'importante boccata d'ossigeno per le famiglie alle prese con la crisi economica, l'inflazione e gli effetti della guerra in Ucraina, che hanno comportato un aumento delle bollette di gas e elettricità", conclude. (Com)