Maltempo: Croatti (M5s), riviera romagnola bellissima e pronta per stagione estiva

- "Oggi ho presenziato alla conferenza stampa per la presentazione della partenza della stagione estiva in Emilia-Romagna dopo l'alluvione. È giusto e doveroso che le istituzioni, nazionali e locali, collaborino per sostenere la ripartenza turistica della nostra regione con azioni di promozione che coinvolgano numerosi interlocutori. Come M5s in questo senso non abbiamo fatto mancare il nostro contributo. Accolgo dunque positivamente questo approccio che mira a unire e a creare sinergie per rendere più forte l'immagine della nostra offerta turistica che è ricchissima: dalle spiagge ai borghi, dalla cultura allo sport, dall'enogastronomia al divertimento". Lo dichiara in una nota il senatore del Movimento cinque stelle Marco Croatti. "Uno degli obiettivi più urgenti per queste campagne promozionali - spiega - sarà quello di confutare le informazioni sbagliate, fuorvianti e penalizzanti sulla situazione in Riviera, create in alcuni paesi europei che rappresentano mercati turistici molto importanti. Auspico che questo desiderio di fare squadra nell'interesse del territorio prosegua in modo proficuo. Nella nostra Riviera romagnola - prosegue Croatti - c'è una grande voglia di ripartire, un desiderio di normalità e di spensieratezza dopo settimane davvero difficili. Inizia la stagione estiva e la Riviera romagnola è bellissima e pronta come non mai ad accogliere i suoi ospiti. In questi giorni tanti turisti, comprensibilmente preoccupati, stanno contattando le strutture ricettive per avere informazioni rassicuranti sulle loro vacanze. La risposta migliore - conclude - è quella di una riviera che nei prossimi due weekend esplorerà di eventi, spettacoli, concerti, manifestazioni sportive. Un inizio d'estate straordinario che regalerà emozioni e che farà innamorare di questa terra tutti i suoi visitatori". (Com)