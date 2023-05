Mafia: Romani, eredità Falcone e Borsellino, in libertà e rinascita comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un quinto delle piazze e dei parchi pubblici inaugurati negli ultimi 15 anni nel nostro Paese "è intitolato a Falcone e Borsellino. Una piazza e un parco richiamano sempre elementi e valori come la socialità, l’aggregazione, e con il verde presente e gli spazi liberi e fruibili all’aria aperta simboleggiano la libertà e la rinascita della comunità che lì si ritrova, utilizzati soprattutto da bimbi e famiglie. Qui, in queste caratteristiche, sta il messaggio e l’eredità di Falcone e Borsellino”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo oggi a Concorezzo in piazza Falcone e Borsellino alla cerimonia dedicata al magistrato ucciso 31 anni fa in occasione della strage di Capaci del 23 maggio. “La legalità è sempre un modo di essere, di vivere, di credere e di pensare, prima ancora che un codice o un insieme di regole da imporre e rispettare” ha aggiunto il Presidente Romani, che ha quindi ricordato l’impegno contro la mafia del Consiglio regionale della Lombardia, dove anche in questa legislatura è stata istituita una Commissione speciale antimafia che lavorerà per promuovere la cultura della legalità. (segue) (Com)