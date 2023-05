Mafia: Romani, eredità Falcone e Borsellino, in libertà e rinascita comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’anno l’istituzione regionale promuove inoltre numerose iniziative che coinvolgono ragazzi e studenti per sensibilizzarli sul tema della mafia e della legalità attraverso spettacoli teatrali, letture e presentazione di report e dossier con la collaborazione delle principali associazioni antimafia e dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Infine, per ricordare i tanti agenti e uomini che si sono sacrificati per la nostra sicurezza e incolumità, è stata istituita una apposita legge regionale, la n.10 del 2004, per ricordare i servitori dello Stato caduti nell’adempimento del dovere e vittime della mafia e del terrorismo: a loro è dedicata ogni anno una giornata, che cade il 6 febbraio, a ricordo del tragico episodio che nel 1977 al casello autostradale di Dalmine vide l’uccisione di due agenti da parte della banda Vallanzasca. La legge stanzia anche risorse per organizzare iniziative formative rivolte alle scuole e ai giovani. (Com)