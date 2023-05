Civitavecchia: Sappe, violenza in carcere detenuto picchia poliziotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un detenuto nella Casa circondariale Nuovo complesso di Civitavecchia ha colpito con un pugno un poliziotto penitenziario. "Un detenuto italiano, con gravi problemi psichiatrici, dopo essere uscito dalla sala per il colloquio con il familiare, ha tirato un cazzotto in bocca a uno degli agenti di servizio, senza nessun motivo, causandogli un taglio al labbro", afferma in una nota il segretario nazionale per il Lazio del Sindacato autonomo della polizia penitenziaria (Sappe), Maurizio Somma. "Sono stati momenti di grande tensione, gestiti con sangue freddo e professionalità dai poliziotti penitenziari, sintomatici della reale situazione penitenziaria. Basta - prosegue -. Non siamo carne da macello e non si può più tollerare tutta questa impunità di cui godono i detenuti violenti". (segue) (Com)